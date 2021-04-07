Trimester 2 2020-2021
Highest Honors 4.00 GPA
Freshmen
Marissa Baldy, Jonathan Barragan-Orquiz, Logan Baumgarten, Rowan Bierwirth, Raul Breaux, Gabriel Castillo-Quintana, Bryan Cornejo Montano, Kaleyah Crichton-Tunai, Keiliani Crichton-Tunai, Malii Davis, Brendon Dean, Lanie Dirks, Kaidan Dominguez, Nolan Donivan, Jacob Graves, Josephine Hamm, Madelyn Harrison, Amyrah Hill, Sarah Hughes, Connor Kovalchuk, Tristan Ku Ku, Leo Lemann, Anna Loughmiller, Sydney Malcolm, Katelyn Mecham, Maggielynn Mekediak, Hector Morales Alvarado, Gloria Moreno-Lopez, Katherine Nicdao, Brayden Parker,Sitara Perkins, Carter Randall, Adrian Rodriguez, Connor Sam, Isabella Sanducci, Madeline Stansbury, Jeilane Stewart, Dylan Titus, Jazmin Trujillo, Katelyn Vassar and Mayet Winwood.
Sophomore
Victorya Anderson, Issac Baker, Maisie Bandel-Ramirez, Lucille Booth, Joseph Codding, Juan Contreras, Manatu Crichton-Tunai, Mireya Cruz Torres, Lydia Digennaro, Jasmin Elias Contreras, Kaylee Fleming, Gabriella Haskins, Naomi Heredia, Paul Kelly, Kona Leslie, Sophia Lewis, Rees Linder, Sage Luth, Celeste Mejia, Rose Miller, Devin Munoz, Natasha Muzechenko, Rayanne Notbohm, Giselle Ortega Mora, Yuliana Robles, Salvador Rocha Zavalza, Jr., Grey Roetcisoender, Ahnikah Rubio, Braden Schwartz, Ella Smith, Lindy Taylor, Paulina Vega Valle, Kade Wilson,
Junior
Brooke Abrams, Emily Adams, Austin Agidius, Kelsie Boothe, Yoko Clack, Diego Elias, Clarence Farrar, Lillian Hamm, Keegan Ku Ku, Addison Little, Gabriela Marines,Arabella Nicdao, Elizabeth Olivan, Jennifer Ortiz Moreno, Frederick Osborne, Harrison Proctor, Ashley Quisenberry, Alexandria Rector, Zora Richardson, Erica Rojas Soto, Fenix Simecka, Zane Strassheim and Asher Young.
Senior
Jackson Aguilera, Hanani Andrade Lopez, Hannah Biehn, Martina Bua, Nicholas Caracciolo, Jaime Castro, Isabella Evans, Alex Gonzalez, Courtney Hert, Xitlaly Ibarra Hernandez, Emily Johnson, Keon Kiser, Jesse Larson, James LeDoux, Aiden Marick, Izabella Marlinga, Julian Martinez, Juan Mejia, Preet Patel, Elijah Perkins, Kjersten Richardson, Yahir Santillan-Guzman, Colin Shubert, Cadence Snyder, Samantha Stansbury, Jasmin Vejar Sapien, Angelica Villegas, Makena Wilcox, and Hanna Ziegenhagen.
Regular Honor Roll 3.50-3.99 GPA
Freshmen
Lilly Adams, Hector Alejos Ramirez, Luciano Alvarado, Alan Arzeta Vasquez, Jacob Berkovich, Ian Castaneda, Ariana Chavez Rodriguez, Alexia Diaz, Caitlin Frakes, Erica Huila Flores,
Cynthia Ibarra Hernandez, Emma Lawson, Ruby Jaimes Mora, Emma Lawson, Aubriana McBride, Namfon Paphanchith, Wesley Parker, Henry Perez, Geovanni Rodriguez Mota,Yamari Santillan-Guzman, Samantha Simmons, Raven Thew, Natalie Titus, Janet Elias Torres, and Jessica Velasco Martinez.
Sophomore
Angel Avelar, Silvestre Carrillo, Skyler Coburn, Kalvin Crowder, Styles Deleon, Daniel Elias, Johnathan Elliott, Jesus Flores Vazquez, Ethan Frasier, Clodomiro Garcia Flores, Ryan Jacobs, Mason Kienlen, Edgar Lopez, Aylee Martinez Robles, Kenneth Miller, Aubrie Piza, Ashley Richardson, Derrick Santillan Valdez, Trinity Sapien, Kai Semlor, Emmalee VanNess and Lyris Voodre-Grover.
Junior
Delaney Bailey, Conor Blair, Vicci Cruz, Yesenia Esiquio Zavaleta, Ximena Garcia Gonzalez, Gavin Gooding, Hannah Haight, Donovan Hampton, Ethan Hansen, Riis Le Roux, Colin McLoughlin, Lucas Mitchell, Angel Oregon, Ethan Pope, Monica Rojas Soto, Fernando Salinas Sanchez, Andrew Savaiinaea, Lola Silva, Oscar Torres Vasquez, Makayla Williamson and Caitlynne Wring.
Senior
Ariana Acevedo-Marmolejo, Emily Adams, Elena Cardosi, Spencer Coburn, Dylan Corson-Burnett, Fonetia Duyck, Wade Harmon, Jayleen Hernandez, Skyler Leeson, Joselyn Lopez Torres, Anna Miller, Icyss Morgan-Ervin, John Prewitt, Aaron Pyles, Lilia Salazar, Shaelyn Scott, Spencer Taylor, Madison Troutt, Elizabeth Velador Garcia and Avery Winwood.
Honorable Mention 3.25-3.49
Freshmen
Zachary Carr, Daniel Gutierrez Moreno, Marcus Hendon, Jessica Huizar-Perez, Andre Niko, Merik Peacock, Sofia Urenda Hinojosa and Violet Young.
Sophomore
Kennedy Abbas, Paige Compton, Layne Ellison Brown, Lexi Irving, Lucius Marlinga, Kayden McCavic, Teresa Morales-Martinez, Cody Morgan, Jaden Prante, Tj Pritchard, Nathan Pyles, Lillian Schatz, Vanessa Velasco Martinez and Ivy Wollam,
Junior
Brenda Cabrera Chavez, Alexandra Clack, Saul Coyazo Vega, Moyra Dorzab, Cynthia Elias Guerrero, Keida Hendricks, William Hoover, Alejandro Ortiz Leon, Connor Palmer, Jennifer Resendiz Laurel, Jessica Rodriguez, Chase Sam, Haylie Solberg, Alexander Wood,
Senior
Taylor Beeks, Michaela Cain, Sohayla Casbis, Myah Ell, Abygale Griffin, Juan Heredia, Isabella Laroque, Keisha Oregon, Savannah Schell and Hayden Wray.
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