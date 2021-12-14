Highest Honors (4.0 GPA)
Freshmen
Cody Agidius, Jessica Antunez Garza, Elizabeth Arceo Dorado, Elle-Marie Bartells, Rowena Benjamin, William Booth, Lucian Burns, Alexa Bustos, Denise Canchola Ranslam, Zoran Carpenter, Alaina Casady, Aiden Chanter, Sterling Coburn, Finley Corbin, Abigail Cruz Garcia, Yadhira Cruz Torres, Benjamin Dahl, Ari D’Urso, Angel Garza Ocampo, Brooklyn Handke, Sophia Hernandez, Kylie Jepsen, Lacey Joerling, Gabrielle Kahler, Julian Morehouse, Sydney Newby, Valeria Nunez Amezcua, Silas Parsons, Arnulfo Rivas-Oregel Flores, Mia Rodriguez, Kylee Rose, Anthony Santana Ortega, Avery Schwartz, Emerson Traub, Dalila Villegas Verduzco, Jackson Warren, Olivia Witkowski, Sohaila Witkowski and Vincent Ziegenhagen.
Sophomores
Marissa Baldy, Logan Baumgarten, Henry Begay, Rowan Bierwirth, Xavier Bordy, Gabriel Castillo-Quintana, Bryan Cornejo Montano, Lanie Dirks, Nolan Donivan, Madelyn Harrison, Jessica Huizar-Perez, Cynthia Ibarra Hernandez, Aydin Kiser, Zoa LeBreton, Leo Lemann, Anna Loughmiller, Sydney Malcolm, Hector Morales Alvarado, Gloria Moreno-Lopez, Katherine Nicdao, Sitara Perkins, Carter Randall, Isabella Sanducci, Madeline Stansbury, Jeilane Stewart, Miyu Takano, Katelyn Vassar and Mayet Winwood.
Juniors
Victorya Anderson, Maisie Bandel-Ramirez, Lucille Booth, Silvestre Carrillo, Joseph Codding, Juan Contreras, Manatu Crichton-Tunai, Brisa Cruz Eudave, Mireya Cruz Torres, Jasmin Elias Contreras, Audrey Hampshire, Naomi Heredia, Lexi Irving, Paul Kelly, Emma Krause, Sophia Lewis, Rees Linder, Sage Luth, Lucius Marlinga, Rose Miller, Charlotte Mueller, Natasha Muzechenko, Rayanne Notbohm, Giselle Ortega Mora, Izayah Roberts-Williams, Yuliana Robles, Salvador Rocha Zavalza Jr., Grey Roetcisoender, Ahnikah Rubio, Marquies Sagapolutele, Derrick Santillan Valdez, Trinity Sapien, Lillian Schatz, Braden Schwartz, Ella Smith and Noah Sorenson.
Seniors
Brooke Abrams, Emily Adams, Daniela Alvarez Garza, Yoko Clack, Moyra Dorzab, Clarence Farrar, Lillian Hamm, Ethan Hansen, Kassandra Huizar Perez, Noah Kendall, Keegan Ku Ku, Megan Lenardson, Addison Little, Taylor Morehouse, Jennifer Ortiz Moreno, Frederick Osborne, Ethan Pope, Harrison Proctor, Zora Richardson, David Rodriguez, Jessica Rodriguez, Ricco Sanducci, Zane Strassheim, Oscar Torres Vasquez, Caitlynne Wring and Asher Young,
Regular Honor Roll (3.50-3.99 GPA)
Freshmen
Ava Anderson, Zachariah Banks, Ryder Barrier, Jamie Bastian Palacios, Luis Delgado Gallegos, Isabella Duthoy, Evan Fuller, Estrella Gamboa Gamboa, Madison Grant, Isabelle Hajek, Larkin Hampton, Trey Hodges, Gabriel Hoff, Addyson Huskey, Trace Larson, Alex Lavine, Jael Leos, Kyla Magan, Raymond Midland, Astrid Murphy, Selena O’Brien, Jesus Ochoa Cruz, Killian Osborne, Shaila Piza, Charlotte Power, Francisco Reynoso, Oliver Sawyer, Despina Seufalemua, Katelyn Squires, Samuel VanNess, Nayeli Vergara and Cayden Whitaker.
Sophomores
Lilly Adams, Jaeden Bullard, Ian Castaneda, Lezley Castillo, Andy Chavers, Kaleyah Crichton-Tunai, Keiliani Crichton-Tunai, Jazmine De La Cruz, Canon Dorzab, Sierra Faulkner, Caitlin Frakes, Jacob Graves, Josephine Hamm, Erica Huila Flores, Cooper Klindt, Connor Kovalchuk, Tristan Ku Ku, Emma Lawson, Francisco Meza Tapia, Brayden Parker, Roberto Rodriguez Perez, Adrian Rodriguez, Maureese Sagapolutele, Connor Sam, Yamari Santillan-Guzman, Bryson Seibert, Skyler Shearer, Samantha Simmons, Sidney Simmons, Amelia Smutz, Janet Torres Elias, Lucas Wood and Violet Young.
Juniors
Kadence Archer, Isaac Baker, Victoria Belcher, Riley Brock, Skyler Coburn, Styles Deleon, Lydia Digennaro, Fiona Dunlop, Kate Ferguson, Jesus Flores Vazquez, Gabriella Haskins, Tate Hattenhauer, Ryan Jacobs, Kona Leslie, Lexie Lopez, Kayden McCavic, Celeste Mejia, Kenneth Miller, Teresa Morales-Martinez, Jonathan Muratalla, Maria Ortiz Ponce, Jaden Prante, Tj Pritchard, Hayden Roberts, Veronica Robledo, Kai Semlor, Julian Subia, Savara Westerfield, McConly Wilkinson and Ivy Wollam.
Seniors
Citlaly Avila, Tristan Bass, Annika Baumgarten, Conor Blair, Taylor Bloomdahl, Jordan Buettner, Vicci Cruz Lopez, Diego Elias, Yesenia Esiquio Zavaleta, Kaleo Feliciano, Angel Garcia Garcia, Hannah Haight, Vivian Harrah, Keida Hendricks, Paulo Hernandez Evangelista, Riis Le Roux, Gabriela Marines, Colin McLoughlin, Lucas Mitchell, Arabella Nicdao, Elizabeth Olivan, Alejandro Ortiz Leon, Alexandria Rector, Jennifer Resendiz Laurel, Erica Rojas Soto, Monica Rojas Soto, Tania Rosales, Chase Sam, Joshua Sandoz, Emily Serrato Ruiz, Fenix Simecka, Shane Squires and Alexander Wood,
Honorable Mention (3.25-3.49 GPA)
Freshmen
Sean Allen, Saul Ascencio, Thomas Capek, Taylor Cummins, Paola Elias Contreras, Roger Gibson, Brandon Lentz, Trinity Martin, Jeshua Murga Diaz, Vanessa Ortega, Dana Sanchez Barajas and Katelyn Strain.
Sophomores
Alicia Aguilar, Luciano Alvarado, Jonathan Barragan-Orquiz, Jacob Berkovich, Cooper Cummings, Lillian Dupuis, Jasmine Eudave, Roman Fields, Daniel Gutierrez Moreno, Kiana Kiser, Wesley Parker, Henry Perez, Lonna Pitt, Amy Rodriguez Sanchez, Caleb Scherer, Abigail Schugt, Kollin Strayhorn, Raven Thew and Creed Westerfield.
Juniors
Kennedy Abbas, Anika Brackenbury, Paul Capek, Layne Ellison Brown, Ethan Frasier, Elizabeth Lantz, Devin Munoz, Lilaina Murphy, Ricky Rosette, Rosario Sandoval Gonzalez and Emmalee VanNess.
Seniors
Isaac Alejandrez-Chavarria, Adrian Anderson, Delaney Bailey, Brenda Cabrera Chavez, Saul Coyazo Vega, Dannely Dominguez, Ximena Garcia Gonzalez, Ian Michaels, Alexander Nipko, Jaxon Pullen, Haylie Solberg, Kendall Webber and Natalie Wollam.
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